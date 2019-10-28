Москва, 28 октября 2019, 12:10 — REGNUM В среднем по России уровень безработицы находится на отметке 4,4%. Это очень оптимистичный показатель для одной из крупнейших экономических держав мира. В соседнем Евросоюзе официальный уровень безработицы находится на уровне 6,5% и также плавно снижается, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908
Эверетт Шинн. Безработные. 1908
«Считается, что приемлемый для рыночной экономики уровень не должен превышать 6%. В ряде крупных стран ЕС, в частности, Италии, Испании и Греции, уровень безработицы давно и стабильно находится на отметке 10% и выше.
Но все ли так гладко в российской статистике? Конечно, нет. В России хроническая проблема «серых» зарплат и очень низкий уровень жизни в целом. Во многих регионах страны работники до сих пор получают зарплаты в диапазоне 12−20 тыс. рублей, на них очень тяжело прожить.
В целом по России большое количество людей занято на неполный рабочий день. Соответственно, они получают только часть оклада от ставки и не могут найти достойную работу на полный рабочий день. Но статистика об этом молчит.
Умалчивается и тот факт, что часть населения проживает в том или ином моногороде или экономически депрессивном регионе России, где специфика заключается в том, что львиная доля населения занята на низкооплачиваемой работе, финансируемой местным бюджетом.
Повышение прозрачности экономики, а также поддержка малого и среднего бизнеса поможет качественно повысить уровень доходов работающего населения. В этом случае и публикуемая статистка будет восприниматься более реалистичнее», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, с самым высоким уровнем безработицы — Ингушетия (26,2%).

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