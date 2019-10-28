Нур-Султан, , 12:05 — REGNUM В ходе состоявшейся 25 октября в Нур-Султане встречи Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев обсудили ситуацию в ЕАЭС, переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым и проблемы поставок казахстанских углеводородов в Белоруссию через Россию. Об этом проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

«Конечно, это не дело. Мы хотим купить у вас, допустим, углеводороды, нефть, но не можем никак договориться. Мы решили, что с двух сторон будем поджимать наших союзников», — заявил в ходе переговоров Александр Лукашенко.

Напомним, в статистике Белстата за прежние годы отражён углеводородный экспорт Казахстана в Белоруссию. Минск настаивает на доступе к системе российской «Транснефти» (трубопровод «Дружба») для минимизации стоимости поставок.

Нурсултан Назарбаев подарил Александру Лукашенко ханский пояс, кинжал и книгу казахского просветителя Абая Кунанбаева «Слова назидания», а его младшему сыну Николаю Лукашенко — казахский лук и колчан со стрелами.