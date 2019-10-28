Москва, , 12:01 — REGNUM Крупнейшие российские компании пока не готовы к введению углеродного налога, поэтому Минэкономразвития не поддержало соответствующее предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Ранее МЭР исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов новый углеродный налог, который предложил Чубайс.

«Это вопрос денег и готовности компаний к ужесточению экологических норм. Пока крупнейшие российские компании к этому не готовы и введение налога может серьезно ухудшить их финансовое положение. Учитывая, что эти же компании являються крупнейшими плательщиками налогов в бюджет, такой налог может привести также к существенным потерям для бюджета», — заявил Тихомиров.

Между тем, уверен он, вопрос с мерами по ужесточению экологических норм в РФ не закрыт, а просто отложен. Так, например, у страны есть обязательства в рамках Парижского соглашения о сокращении выбросов парниковых газов. Кроме того, экологические нормы в мире в целом ужесточаются.

«Последний фактор уже затрудняет работу российских энергетических компаний на внешних рынках, особенно в Евросоюзе. В будущем ситуация станет только сложнее. Так что введение новых норм регулирования выбросов парниковых газов в РФ — это вопрос ближайших лет, возможно даже 1−2 года. Так что вопрос о «налоге Чубайса» не закрыт — он временно отложен», — считает Тихомиров.

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