Красноярск, , 12:00 — REGNUM Численность зарегистрированных безработных граждан в Красноярском крае по состоянию на 23 октября 2019 года составила 10,9 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом агентстве труда и занятости населения.

По последним данным, в регионе уровень безработицы к численности рабочей силы составляет 0,7% (за аналогичный период 2018 года — 0,8%).

В службу занятости заявлено 68,8 тыс. вакансий. С 16 по 23 октября работодатели края сообщили в службу занятости о потребности в 3,5 тыс. работников.

Кроме того, по данным агентства, в Красноярске зафиксирован наиболее высокий уровень трудоустройства среди городов Сибирского федерального округа (СФО) — 75,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты Хакасии не прогнозирует напряжения ситуации на рынке труда в регионе на пятилетнюю перспективу.

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