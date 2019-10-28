Кангалассы, Якутия, , 11:55 — REGNUM Завод базальтового утеплителя мощностью 500 тонн продукции в год будет построен на территории индустриального парка «Кангалассы» (Якутия) в 2020 году. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

Основным видом продукции завода станут прошивные маты из базальтового волокна, которые применяются для утепления промышленных и жилых построек.

На сегодняшний день документация по проекту прошла государственную экспертизу, завершить работы по возведению здания инвестор планирует в декабре текущего года, а ввести его в эксплуатацию — в феврале 2020 года. Предполагается, что новое производство обеспечит работой 15 человек.

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