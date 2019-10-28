Киров, , 11:47 — REGNUM Кировский арбитраж прекратил дело о банкротстве ООО «Первая газета» по требованию кредитора. Налоговая служба отозвала свои претензии. Решение в полном объёме ещё не изготовлено, о причинах отказа от иска не сообщается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Производство по делу о признании общества с ограниченной ответственностью «Первая газета» (ИНН 4 345 051 067, ОГРН 1 024 301 347 993, адрес: 610 020, Кировская область, город Киров, улица Спасская, д. 15, пом.8) несостоятельным (банкротом) прекратить», — отмечается в результативном части вердикта суда.

Напомним, иск был подан в начале августа 2019 года, а основанием для него стала задолженность, превысившая 923 тыс. рублей. Юрлицо, к которому в течение прошлого года несколько раз претензии выставляло управление Пенсионного фонда России, создано в декабре 2002 года. Компания имеет уставный капитал в 15 тыс. рублей, единственным владельцем и директором выступает Сергей Кокарев, который владеет ещё тремя юрлицами, включая компанию «Первое радио» и «Глянец».

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