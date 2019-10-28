Дербент, Дагестан, , 11:53 — REGNUM Нелегальный оборот крупной партии алкоголя пресекли в дагестанском Дербенте. В ходе проверки одной из организаций города было обнаружено более 1,1 млн литров контрафактной продукции, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

Инспекторы ведомства совместно с сотрудниками ФСБ и МВД в ходе контрольной проверки изъяли 162 тыс. литров коньяка, готового к розливу, и 957 тыс. литров виноматериалов.

Весь контрафакт в настоящее время направлен на досудебное хранение. Проводится доследственная проверка, устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту данной продукции.

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