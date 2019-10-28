Уфа, , 11:43 — REGNUM 175 млн рублей выделили в Башкирии для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба государственного собрания — Курултай Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкирии внесли изменения в закон о республиканском бюджете, согласно которым публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» в текущем году получит в качестве имущественного взноса 175 миллионов рублей.

По словам председателя государственного собрания — Курултая Башкирии Константина Толкачева, фонд создается на федеральном уровне, а его формирование предполагается на 88 процентов за счет средств федерального бюджета и на 12 процентов за счет средств регионов.

Поэтому на завершение строительства проблемных жилых домов в Башкирии чиновники планируют получить из фонда значительно большую сумму, чем вносимые в него в 2019 году средства.

По словам председателя парламента, средства на решение проблем обманутых дольщиков выделены после перераспределения расходов, которые были зарезервированы на обеспечение реализации стратегии социально-экономического развития Башкирии до 2030 года.