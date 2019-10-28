Москва, , 11:39 — REGNUM В России за январь-сентябрь 2019 года выдано 14,18 млн потребительских кредитов. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года (13,64 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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Самое большое число потребительских кредитов за девять месяцев выдано в Москве (650,6 тыс.), Московской области (603,3 тыс.) и Краснодарском крае (546,1 тыс).

Сокращение выдачи кредитов на потребительские товары зафиксировано в Свердловской области (-0,8%) и Удмуртии (-0,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России в июне-августе 2019 года количество выданных кредитов в микрофинансовых организациях (МФО) снизилось на 8,3%.

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