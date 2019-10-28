Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM В Свердловской области на 28 октября насчитывается 21 712 безработных. Об этом сообщает областной департамент по труду и занятости.

Эти граждане зарегистрированы в органах службы занятости. Часть из них получает пособие по безработице.

Уровень регистрируемой безработицы по данным на 28 октября составил 1,01%. При этом имеется 39 369 вакансий.

На 1 октября число безработных было выше — 22 171 человека. Также имелось больше вакансий — 41 948. Примечательно, что больше всего вакансий имеется в сфере обрабатывающего производства (8355) и в торговле (7687). Здесь же и больше всего безработных (соответственно 4258 и 4627).