Москва, , 11:44 — REGNUM По итогам 2019 года в Москве планируется ввести более 10 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом 28 октября сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Из всего объема введенной в эксплуатацию недвижимости 4 миллиона квадратных метров придется на жилые помещения, остальное — объекты социальной инфраструктуры, торговли, офисы и деловая недвижимость.

По мнению Хуснуллина, высокие строительства жилья делают его более доступным, а возведение деловой недвижимости позволяет создавать новые рабочие места. Особое внимание уделяется коммерческим проектам строительства жилья, чтобы избежать обмана в долевом строительстве.

Заместитель мэра отметил, что в прошлые года объем ввода недвижимости в Москве составлял от 8 до 9 миллионов квадратных метров.