Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Определился победитель конкурса на проектирование Красносельско-Калининской линии (ККЛ) петербургского метро. Тендер выиграла московская компания «Метрогипротранс», следует из данных на портале госзакупок.

Речь идет о разработке проектной документации для участка от станции «Казаковская» до станции «Сосновая поляна» стоимостью почти в 1 млрд рублей.

Заметим, подвести итоги конкурса удалось не с первого раза. В конце сентября управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу сначала приостановило, а затем и вовсе отменило конкурс на разработку проекта Красносельско-Калининской линии.

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Поводом к тому послужила как раз жалоба АО «Метрогипротранс», так как победителем уже признали их конкурентов «Ленметрогипротранс», скинувших стоимость до 743 млн рублей. Однако москвичи сочли, что их заявку отклонили неправомерно. Антимонопольщики нашли жалобу правомерной, заявки пришлось пересмотреть.

Добавим, между станциями «Казаковская» и «Сосновая поляна» на участке протяженностью почти 8 км также должны разместиться «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе». Они будут пропускать по 40 пар поездов в час.

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