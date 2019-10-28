Магадан, Магаданская область, , 10:48 — REGNUM Министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов рассказал, что грозит главным врачам медучреждений, откуда бегут врачи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Руководство Колымы намерено плотно заняться вопросами медицины региона.

«Приглашенные в регион специалисты встретились с губернатором области Сергеем Носовым и озвучили проблемы, которые есть в здравоохранении. Он их услышал. В числе причин, по которым уезжают врачи, есть объективные. Например, не предоставляется жильё, обещанные выплаты, компенсации. За этим будет жесткий контроль.

И ещё есть тема: когда приезжают молодые, грамотные специалисты, они составляют конкуренцию некоторым руководителям, которые не очень хотят их видеть. Происходит создание мёртвого поля, и поэтому мы имеем то, что имеем. Это трудно выявлять, и губернатор возложил ответственность на меня и на главных врачей. Да, будет миграция, да будут уезжать, но отъезды не должны быть по вине руководителей здравоохранения Магаданской области. Если это будет, то примут какие-то административные решения, я думаю, жесткие», — сказал в интервью «Вести-Магадан» чиновник.

Кроме того, Сергей Чеканов напомнил, что планируются изменения в оплате труда медикам — стимулирующие выплаты сократят, а постоянные — увеличат.

«Будет увеличена постоянная часть, то есть, те небольшие зарплаты будут увеличены, а другие стимулирующие надбавки будут в меньшем проценте. Планируем, что 50−55% — это постоянная часть, сейчас она ниже — 30%. Это работа на ставку или на 1,5 ставки, а на Колыме и на 3 работают, есть специалисты такие, к сожалению. Будем систему оплаты менять. Стимулировать к работе будем, не просто они получили и ушли, работают/не работают, а зарплата будет стимулировать к труду», — пояснил глава минздрава Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на Колыму приехало на постоянную работу 43 врача и 32 специалиста среднего звена, тогда как уехало 48 и 54 соответственно. Губернатор Сергей Носов распорядился:

«Ущерб от уехавшего приглашенного специалиста будет возмещать больница, которая его упустила».