Бор, Нижегородская область, , 10:33 — REGNUM Нижегородский арбитраж прекратил дело в отношении ООО «Шиморский судоремонтный-судостроительный завод», который требовала обанкротить налоговая служба. Дело было прекращено, так как у самого предприятия имущества для финансирования процедуры не обнаружено, а госведомство не может тратить средства бюджета на это. Долги перед бюджетами у завода так и остались не погашенными, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Размер непогашенной задолженности должника, заявленный налоговым органом, составляет 2 419 592, 56 руб., в том числе 1 260 681, 45 руб. — основной долг, 1 020 322, 33 руб. — пени, 138 588, 78 руб. — штраф», — отмечается в определении суда, где уточняется, что «согласно представленному в материалы дела уполномоченным органом бухгалтерскому балансу общества за 2018 г. стоимость активов должника составляет 50 тыс. рублей».

Напомним, иск к предприятию поступил в конце августа 2019 года в связи с наличием у ответчика налоговой задолженности. Изначально заявлялись претензии на сумму более 4,124 млн рублей. Предприятие работает с апреля 2013 года в Бору, в документах владельцами числятся московское ООО «Содействие», которым владеет Сергей Ермаков, имеющий бизнес-интересы в Нижегородской области, и Олег Афенин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца не рассмотренным остаётся иск к градообразующему предприятию Городца — ООО «Городецкий судоремонтный завод», чьего банкротства также потребовала налоговая служба. Слушания в очередной раз перенесены — теперь на 11 ноября 2019 года.

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