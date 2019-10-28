Москва, , 10:25 — REGNUM Решение Банка России о снижении ключевой ставки сразу на 50 б.п. до 6,5% годовых было воспринято на валютном рынке относительно спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Российский рубль незначительно укрепился по итогам дня. Курс доллара снизился до 63,85 руб., курс евро — до 70,75 руб. Кроме того, 25 октября был пройден пик октябрьских налоговых выплат российскими экспортерами.

Таким образом, эти факторы влияния уже исчерпали свой потенциал. Но поддержку российской валюте продолжает оказывать высокий курс нефтяных фьючерсов. Стоимость североморской смеси Brent продолжает удерживаться около уровня $61,60 за баррель.

В центре внимания финансовых рынков остается развитие ситуации вокруг Brexit и переговоров США — Китай, а также решение ФРС США по монетарной политике.

Сегодня, 28 октября, торги на локальном валютном рынке, вероятно, будут сдержанными. Курсы основных валют будут консолидироваться в сложившихся диапазонах.

Курс доллара будет торговаться в границах 63,50—64,15 руб. Курс единой европейской валюты не выйдет за диапазон 70,50—71,50 руб.», — считает эксперт.

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