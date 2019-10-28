Нижний Новгород, , 10:20 — REGNUM Уровень безработицы в Поволжье по итогам третьего квартала был ниже среднероссийского показателя на 0,3% и составил 4,1%. Самая высокая безработица отмечена в Марий Эл, минимальная — в Татарии. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным выборочных обследований рабочей силы, в среднем за III квартал 2019 года в Приволжском федеральном округе численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 14 770,4 тыс. человек. В том числе 14 167,3 тыс. человек числились как занятые и 603,2 тыс. человека считались безработными.

Больше всего рабочей силы сосредоточено в Татарии (2042,9 тыс. человек), Башкирии (1876,5 тыс. человек), Нижегородской области (1756,3 тыс. человек) и Самарской области (1684,3 тыс. человек). Меньше всего трудоспособного населения зарегистрировано в Марий Эл (334,4 тыс. человек), Мордовии (436,1 тыс. человек), Ульяновской области (611,6 тыс. человек) и Чувашии (615,1 тыс. человек).

Уровень безработицы в Поволжье по итогам третьего квартала составил 4,1% (в РФ — 4,4%). Самая высокая безработица зарегистрирована в Марий Эл (5,1%). В группе аутсайдеров также Пермский край (4,9%), Кировская и Оренбургская области (4,7%), Чувашия и Пензенская область (4,3%). Выше среднеокружного уровень безработицы также отмечен в Башкирии (4,2%).

Самая низкая безработица — в Татарии (3,1%). Далее идут Удмуртия (3,7%), Ульяновская область и Мордовия (3,8%).