Москва, , 10:19 — REGNUM Положения, касающиеся углеродного налога, ввести который ранее предложил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, исключены из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов. Об этом говорится в письме, направленном заместителем главы Министерства экономического развития России Михаилом Расстригиным в правительство РФ, сообщает сегодня, 28 октября, РБК.

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Отмечается, что, если ввести налог сейчас, то многие российские топливно-энергетические гиганты понесут существенные потери. Только для Газпрома они могут составить $8 млрд в год. Поэтому сначала Минэкономразвития предлагает обсудить возможность введения углеродного налога после внедрения системы учёта выбросов парниковых газов.

Также указано, что, согласно Парижскому соглашению, Россия обязалась к 2020 году снизить выбросы до уровня не более 75% по сравнению с 1991 годом, а к 2020 году — до 70−75%. Указанные показатели уже достигнуты.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Его предполагается взимать в рамках введения экономических мер по стимуляции эмиссии углекислого газа с предприятий, чьи выбросы превышают допустимые показатели.

Добавим, что соответствующий законопроект о регулировании выбросов парниковых газов Минэкономразвития РФ направило в правительство России в сентябре 2019 года. при этом документ не нашёл поддержки ни в Совете Федерации РФ, ни у Российского союза промышленников и предпринимателей. Так, в Совфеде считают, что проект закона об «углеродном налоге» негативно скажется на экономическом росте.

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