Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в сентябре 2019 года составила 3,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ Банка России в УрФО.

Показатель снизился на 0,1% по сравнению с августом — тогда инфляция составила 3,8%.

По данным управления, темпы прироста цен в округе уменьшились благодаря факторам со стороны предложения на рынках продовольствия и туристических услуг.

В частности, годовая продовольственная инфляция в УрФО в сентябре опустилась до показателя в 4,0% (в августе было 4,3%), в сфере услуг — 4,2% (в августе — 4,3%). В сфере непродовольственных товаров показатели осталась на том же уровне, что и в августе — 3,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в УрФО годовая инфляция продолжила замедляться, составив 4,1% против 4,2% в июне. Цены снизились благодаря меньшей, чем в 2018 году, индексации тарифов на услуги ЖКХ.

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