Владивосток, , 10:39 — REGNUM Центральный банк России интересуется отдельно стоящим офисным зданием общей площадью до 1 тыс. квадратных метров с оформленным земельным участком под ним во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в пресс-службе Дальневосточного главного управления Банка России, сотрудники и имущество ведомства во Владивостоке расположены в семи офисных и одном складском здании, приобретение отдельного здания позволит избавиться от нескольких филиалов и консолидировать размещение сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовую политику Центрального Банка России экономист Михаил Делягин назвал неприемлемо жестокой, рассуждая на тему снижения ставки рефинансирования до 6,5 процента.