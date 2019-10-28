Буденновск, Ставропольский край, , 10:19 — REGNUM Механизированная уборка хлопчатника стартовала в Буденновском районе Ставропольская края. Это первая в России уборка данной культуры в промышленных масштабах с помощью комбайнов, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе главы региона.

Работы начались на полях сельхозпредприятия «Терский» — единственного в регионе предприятия, где выращивают хлопчатник. Всего в 2019 году аграрии планируют убрать хлопок с общей площади 31 га, ожидаемый валовой сбор — свыше 130 тонн хлопка-сырца.

В настоящее время для увеличения масштабов выращивания хлопчатника предприятие реализует инвестпроект по строительству системы орошения. В результате будет создано порядка 90 новых рабочих мест.

Губернатор края Владимир Владимиров, который дал старт работам, отметил, что власти Ставрополья намерены сделать выращивание хлопка стратегическим направлением сельского хозяйства в регионе. По его словам, отрасль развивается, и следующим этапом должна стать переработка хлопка-сырца, а также развитие собственного семеноводства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае запланировано строительство завода по первичной переработке хлопка-сырца. Начало работ намечено на 2020 год.