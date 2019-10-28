Москва, , 10:04 — REGNUM Для того, чтобы в РФ кредиты стали доступны для реального сектора, рубль нужно сделать инвестиционной валютой, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о понижении ключевой ставки до 6,5%.

«Проблема состоит в том, что банки по указаниям Центрального банка предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты не выдают, — сказал Хазин. — И по этой причине, будь ставка хоть 100%, хоть 3%, хоть минус 50%, это никакой роли не играет. С точки зрения экономики. Это всё игрища Центрального банка. У него сложные игрища с МВФ, с Минфином, и никакого отношения к реальности это не имеет».

При этом, как заметил Хазин, для того чтобы сделать кредит доступным для реального сектора, прежде всего надо отказаться от либеральной политики, которую проводит Центральный банк, что в нынешней ситуации сложно представить. Кроме того, по мнению экономиста, необходимо сделать рубль инвестиционной валютой, то есть нужно сделать так, чтобы рублевый кредит для реального сектора был сравним с долларовым кредитом на Западе. Сделать это, как полагает Хазин, можно, но это не входит в планы Центрального банка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых. До этого Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.

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