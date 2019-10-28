Москва, 28 октября 2019, 10:04 — REGNUM Для того, чтобы в РФ кредиты стали доступны для реального сектора, рубль нужно сделать инвестиционной валютой, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о понижении ключевой ставки до 6,5%.
При этом, как заметил Хазин, для того чтобы сделать кредит доступным для реального сектора, прежде всего надо отказаться от либеральной политики, которую проводит Центральный банк, что в нынешней ситуации сложно представить. Кроме того, по мнению экономиста, необходимо сделать рубль инвестиционной валютой, то есть нужно сделать так, чтобы рублевый кредит для реального сектора был сравним с долларовым кредитом на Западе. Сделать это, как полагает Хазин, можно, но это не входит в планы Центрального банка.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России понизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых. До этого Центробанк снижал ключевую ставку в начале сентября 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 7%.
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