Абакан, , 10:01 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты Хакасии не прогнозирует напряжения ситуации на рынке труда в республике на пятилетнюю перспективу. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в региональном минтруда.

Бен Шан. Безработные. 1938

По прогнозам министерства, к 2024 году показатель уровень безработицы в Хакасии будет зарегистрирован на уровне 1,4%, что находится в пределах значений предыдущих лет и 2019 года.

Ожидается, что в 2020 — 2024 годах в службу занятости за содействием в поиске работы ежегодно будут обращаться по 15 тысяч человек.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в третьем квартале 2019 года в Хакасии среди населения в возрасте 15 лет и старше как безработные квалифицировались 13,1 тыс. человек, или 5,3% численности рабочей силы. Средний возраст безработных в Хакасии составил 34,1 года.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в процентах от численности рабочей силы на конец сентября текущего года оценивался в 1,3%.

За сентябрь безработными в Хакасии признано 663 человека. Это на 27% больше, чем в сентябре 2018 года). Численность трудоустроенных безработных в сентябре — 705 человек, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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