Любим, Ярославская область, 28 октября 2019, 10:00 — REGNUM В Ярославской области власти заговорили о строительстве новой малой гидроэлектростанции — на реке Обноре в городе Любиме. Об этом написал на своей странице заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В настоящее время в Ярославской области нет ни одной ГЭС на малых реках. Планы строительства ГЭС на реках Которосли, Костроме, Обноре и ряде других обсуждались в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Из-за начала Великой Отечественной войны от них отказались, а после войны к ним уже не возвращались из-за низкой эффективности малой гидроэнергетики.
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