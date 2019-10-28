Ростов-на-Дону, 28 октября 2019, 10:01 — REGNUM Санкт-Петербург готов сотрудничать с Ростовской областью. Об этом во время праздника «День урожая» в Ростове-на-Дону сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передаёт ИА REGNUM.
«Мы с губернатором [Ростовской области] Василием Голубевым намерены обсудить возможность поставки донской продукции в Санкт-Петербург», — сказал Беглов.
ИА REGNUM напоминает, что труженики донского села в 2019 году намолотили 12 млн тонн зерна.
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