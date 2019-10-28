Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону отметили «День урожая». Как сообщил донской губернатор Василий Голубев, в 2019 году труженики села собрали 12 млн тонн зерна.

Масштабная сельскохозяйственная ярмарка развернулась в парке «Левобережный». Праздник объединил производителей донской продукции со всех уголков Донского региона.

«Областной каравай «12 млн тонн урожая» занял центральное место. Фермеры и виноделы предлагали всем отведать и купить свою продукцию. Знак качества «Сделано на Дону» у нас в Ростовской области имеет более 2,6 тыс. наименований продукции, и в основном, продовольственной», — написал глава региона в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что донские аграрии в 2019 году намолотили почти на 10% больше зерна, чем в 2018 году. Ростовская область стала регионом-лидером по сбору зерна в России.

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