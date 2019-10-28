Сеул, , 09:53 — REGNUM В августе 2019 года количество новых компаний в Южной Корее сократилось на 7%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года в стране насчитывалось 97 428 новых компаний, что на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что количество компаний, работающих в сфере недвижимости, увеличилось на 18,8%, до 19 621, а в сфере обрабатывающей промышленности — на 15%. Однако количество предприятий в сфере образования, науки и технологий, напротив, сократилось на 13,1%.

Кроме того, 8 796 компаний было открыто корпоративными предпринимателями, 88 632 компаний — индивидуальными предпринимателями.

Количество компаний, которые открыли женщины-предприниматели, сократилось на 7,6%, до 45 298, а компаний, которые открыли мужчины-предприниматели, — на 7,7%, до 52 071.