Москва, , 09:46 — REGNUM По итогам сентября 2019 года в России было продано на 33% меньше новых машин сегмента Luxury, чем за сентябрь 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за первый осенний месяц 2019 года в нашей стране было реализовано 85 единиц люксовых авто.

Лидируют в рейтинге самых популярных на российском авторынке авто сегмента Luxury модели Mercedes-Benz Maybach S-Class. В сентябре 2019 года было продано 28 единиц этого авто. На втором месте — Maserati (23 ед.). Третье место принадлежит британской компании Bentley (19 ед.).

Четвертое место занимает Rolls-Royce (8 шт.). Кроме того, за отчетный период было продано по три модели Ferrari и Lamborghini и одина модель Aston Martin.

Напомним, за три квартала 2019 года в России было продано 952 новых люксовых авто, что на 10% ниже уровня продаж прошлого года.

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