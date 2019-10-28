Москва, 28 октября 2019, 09:41 — REGNUM Борьба крупных промышленных потребителей с производителями электроэнергии продолжается не первый год. Но, считать, как пишет, «Сообщество потребителей энергии», что существует «возможность ценового сговора поставщиков, аффилированных с ними сбытовых компаний и «Системного оператора» — это откровенный перебор, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
«Для начала просто потому что «Системный оператор» — это государственная компания, выполняющая технические функции и ни имеет никакого отношения к торгам на рынках продажи электроэнергии. ФАС постоянно мониторит ценовые процессы и регулярно фиксирует ценовые скачки на электроэнергию.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАС, в первом полугодии 2019 года зафиксирован резкий рост стоимости энергии. Он мог быть спровоцирован намеренным завышением генерирующими компаниями ценовых заявок на рынке на сутки вперед (РСВ).
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