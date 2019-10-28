Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:36 — REGNUM В Танзании торжественно встретили новый Boeing 787−800 Dreamliner, прибывший в распоряжение национальной авиакомпании Air Tanzania из США. Об этом передает ВВС Swahili.

По данным журналистов, в международном аэропорту имени Джулиуса Ньерере самолет торжественно принял президент Танзании Джон Помбе Магуфули, сопровождаемый сотнями жителями страны.

Как передают сотрудники СМИ, этот самолет стал седьмым из 11 новый бортов, которые планируется закупить для авиакомпании к 2022 году.

Произнося речь после получения самолета, президент Магуфули выразил свою радость в связи с успешным выполнением задачи по улучшению авиасообщения, поставленной перед правительством пятого созыва.

«У танзанийцев есть все причины гордиться самолетами, купленными на их налоговые отчисления в бюджет страны, так что ваши деньги сейчас были направлены в США», — заявил он, 26 октября получив самолет.

Пользуясь случаем, президент также поздравил руководство Air Tanzania с успешной работой.