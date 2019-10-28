Барнаул, , 09:27 — REGNUM В Алтайском крае численность рабочей силы (по предварительным данным выборочного обследования граждан в возрасте 15 лет и старше) за III квартал 2019 года составила 1146,6 тыс. человек, или 49,0% от численности населения края. Такие данные обнародовал Алтайкрайстат.

Из общего числа работающих 1089,3 тыс. человек были заняты в экономике и 57,3 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали. Таким образом уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 56,5%, уровень безработицы — 5%, — поясняют статистики.

Также известно, что в сентябре 2019 года статус безработного получили 2178 жителей края, что на 229 человек (или на 11,7%) больше, чем в сентябре 2018 года. Снято с учета 3487 безработных, что на 331 человек, или на 10,5% больше, чем в сентябре 2018 года.

«Напряженная ситуация отмечается на рынках труда Бурлинского, Быстроистокского, Ключевского, Крутихинского, Немецкого, Тогульского, Усть-Пристанского, Хабарского, Целинного, Чарышского районов, где уровень безработицы (к трудоспособному населению) за сентябрь 2019 года превысил среднекраевой в 2,7−4,2 раза», — отмечают в Алтайкрайстате.

Как уже общало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, а с самой высокой — Ингушетия. В этом регионе безработица составила 26,2%.

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