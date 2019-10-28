Сеул, , 09:30 — REGNUM В третьем квартале 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics заняла лидирующие позиции на рынках сушильных, стиральных машин и холодильников США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на аналитическую компанию TraQline.

Согласно опубликованным данным, в третьем квартале года доля Samsung Electronics на рынке сушилок составила 20,2%, на рынке стиральных машин — 19,3%, на рынке холодильников — 21,7%.

Известно, что южнокорейская компания лидирует на рынке сушильных машин США с 2017 года, а на рынке холодильников — на протяжении четырнадцати кварталов подряд.

Стоит отметить, что на рынке микроволновых печей компания Samsung занимает второе место с показателем 13,5%. Известно, что по сравнению с третьим кварталом 2018 года показатель компании вырос на 1,2%.

По состоянию на третий квартал года, Samsung Electronics продолжает лидировать на рынке бытовой техники США с долей рынка 19,2%. Свое первенство компания сохраняет на протяжении 14 кварталов.