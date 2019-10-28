Москва, 28 октября 2019, 09:16 — REGNUM Снижение Банком России ключевой ставки до 6,5% выгодно в первую очередь финансовым спекулянтам, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM
Для рядовых граждан, по словам Делягина снижение ставки рефинансирования означает тенденцию к снижению процентной ставки по депозитам в банках. Как подчеркнул экономист, это не значит, что проценты по депозитам немедленно упадут, но тем не менее возникнет понижательная тенденция.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5%
Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%