Москва, , 09:16 — REGNUM Снижение Банком России ключевой ставки до 6,5% выгодно в первую очередь финансовым спекулянтам, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 октября корреспонденту ИА REGNUM

«Это действие не носит критического характера, потому что процентная ставка остается все равно существенно выше официальной инфляции. Раньше она была выше втрое, а теперь более чем втрое. Неприемлемо жесткая финансовая политика, остается неприемлемо жесткой. Деньги в реальный сектор идти не могут, а могут идти только на спекуляции. Для спекуляций ситуация упрощена и облегчена, — сказал Делягин. — При этом нужно понимать, что никто не отменял запретительно высокие нормативы банковских рисков на кредитование реального сектора. То есть если сейчас ставка рефинансирования вдруг будет снижена до нуля, то кредитовать реальный сектор основная часть банков все равно не сможет».

Для рядовых граждан, по словам Делягина снижение ставки рефинансирования означает тенденцию к снижению процентной ставки по депозитам в банках. Как подчеркнул экономист, это не значит, что проценты по депозитам немедленно упадут, но тем не менее возникнет понижательная тенденция.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5%

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