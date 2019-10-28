Ташкент, , 09:13 — REGNUM В Узбекистане прошел международный инвестиционный форум «Инвестируй в Ташкентскую область», по итогам которого подписано контрактов на один миллиард долларов, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Ташкентской обладминистрации.

В работе двухдневного форума приняли участие около 250 гостей из более 50 стран — правительственных делегаций, институциональных инвесторов и представителей бизнеса.

«Я считаю, что заключение контрактов на 1 миллиард долларов — это весьма достойный результат для первого регионального инвестфорума. Сегодняшний день показал со всей очевидностью, что инициатива руководства Узбекистана о децентрализации усилий по развитию инвестиционного климата полностью себя оправдала. Прямые контакты областей Узбекистана с деловыми кругами и региональными властями других стран содействуют более оперативному и продуктивному сотрудничеству в экономике», сказал заместитель хокима (губернатора) Ташкентской области Джамшид Абдусаламов.

Он указал, что «экономические реформы, проводимые под руководством президента Шавката Мирзиёева, буквально вдохнули новую жизнь в деловую активность региона».

«Всего одна цифра может заменить целый финансовый отчет: темпы роста промышленного производства у нас увеличились с 5,4% в 2017 году до 15,6% по итогам 2018 года. Фактическое утроение этого важнейшего показателя говорит о правильности избранной нами стратегии развития территории», подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане за январь-июнь текущего года в рамках региональных проектов освоено 1,6 миллиарда долларов, в рамках отраслевых проектов — почти 1 миллиард долларов прямых иностранных инвестиций.