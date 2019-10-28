Сеул, , 09:14 — REGNUM К 2030 году в Южной Корее намерены заменить все суда, используемые государственными структурами, на экологически чистые. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Согласно опубликованным данным, к 2030 году в стране будет заменено 140 судов.

Известно, что данные меры приняты в рамках проекта по борьбе с мелкой пылью и ужесточением норм Международной морской организацией (ИМО), согласно которым максимальное содержание серы в морском топливе будет сокращено с 3,5% до 0,5%.

Специалисты отмечают, что срок замены каждого судна будет рассматриваться в индивидуальном порядке и в рамках установленных стандартах.