Анадырь, , 09:11 — REGNUM Чукотка в рейтинге регионов страны с самой низкой и самой высокой безработицей заняла 28-е место. Численность безработных на 100 открытых вакансий — 103, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уровень безработицы в рейтинге РИА Новости составил 4%.

По данным правительства Чукотки, округу требуются специалисты различного уровня образования и высокой квалификации. На данный момент — более тысячи вакансий.

В банке вакансий округа более 200 различных специальностей, преимущественно с высокими профессионально-квалификационными характеристиками. Требуются инженеры, электромеханики, электросварщики, докеры — механизаторы и медицинские работники. Сохраняется спрос на оленеводов, ветеринаров и учителей в сельской местности, специалистов рабочих специальностей высокой квалификации.

По версии рейтинга, на Чукотке работу можно искать до полугода.

Востребованные специалисты могут получить ряд стимулирующих выплат и ряд мер поддержки, таких как выделение служебного жилья, ежемесячные выплаты на аренду жилья, единовременные и ежегодные пособия, стимулирующие и ежемесячные надбавки.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат опубликовал данные по уровню безработицы в стране.