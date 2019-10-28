Казань, , 09:02 — REGNUM Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров, подводя предварительные итоги уборочной кампании 2019 года, отметил сложности по подсолнечнику. При росте урожайности на культуру упали цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Татарии с полей убрано 45% от общей площади подсолнечника — 60,2 тыс. гектаров при средняя урожайности 17,3 ц/га (прирост относительно 2018 года составил 0,1 центнера на гектар). В итоге намолочено — 104,2 тыс. тонн.

«В предстоящих минусовых температурах производительность кратно увеличится. Экономика подсолнечника в этом году также непривлекательная», — отметил министр.

Если в 2018 году за тонну подсолнечника давали около 18 тыс. рублей, то в 2019 году он подешевел почти до 15 тысяч рублей за тонну.

Напомним, на том же совещании Зяббаров рассказал о ситуации с сахарной свёклой. Цены на сахарный песок упали на 35% в среднем по России из-за кризиса перепроизводства — с 30 тыс. рублей за тонну до 19,5 тыс. рублей за тонну. К примеру, в Татарии, где убрано 84% посевных площадей этой агрокультуры, потребности республики уже выполнены с превышением на 25%.

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