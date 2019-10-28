Чита, , 08:57 — REGNUM Согласно оперативной информации о ситуации на рынке труда, которую на своем сайте обнародовал Минтруд России, с 9 октября по 15 октября 2019 года численность безработных граждан снизилась в 51 субъекте РФ, но наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в 10 регионах, в том числе, и в Забайкальском крае (4,6%), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Помимо Забайкальского края, безработица снизиась: в Еврейской автономной области (11,5%), Адыгее (5,1%), Приморском крае (4,9%), Сахалинской области (4,6%), Республике Алтай (4,4%), Курганской области (4,2%), Хабаровском крае (3,6%), Кировской области (3,6%), Саратовской области (3,5%).

Всего за период с 9 октября по 15 октября 2019 года численность зарегистрированных безработных граждан в РФ снизилась на 2,72 тыс. человек или на 0,4% (по состоянию на 8 октября 2019 года на регистрационном учете состояло 647,75 тыс. безработных граждан).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года, согласно данным Росстата, наиболее высокий уровень безработицы оказался в Бурятии и Забайкальском крае: там практически каждый десятый гражданин в возрасте старше 15 лет сидит без работы. За ними с уровнем безработицы в 7,1 и 6,5% следоваили Якутия и Еврейская автономная область соответственно.

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