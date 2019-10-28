Оренбург, , 08:52 — REGNUM В Оренбургской области, согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов, опубликованному на портале минтруда региона, в 2019 году численность трудовых ресурсов составит 1 млн 155,7 тыс. человек.

Ожидается, что в ближайшие два года численность трудовых ресурсов сократится: в 2020 году до 1 млн 149,6 тыс. человек, а в 2021 году до 1 млн 145,6 тыс. человек.

Сокращение произойдет за счет пенсионеров и граждан, которые находятся в трудоспособном возрасте. Напомним, региональная власть признала регион депрессивным. Доля трудоспособного населения, которое покидает область, увеличивается.

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