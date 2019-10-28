Сеул, , 08:54 — REGNUM Власти Вьетнама ввели антидемпинговые пошлины на ряд металлических изделий из Южной Кореи, сообщает Vietnam Today со ссылкой на представителей министерства промышленности и торговли Вьетнама.

Согласно опубликованным данным, представители министерства промышленности и торговли Вьетнама приняли решение о наложении антидемпинговых пошлин в размере 4,71—19,25% на предварительно покрытый металл (цветные стальные листы).

Известно, что данные меры распространяются на продукцию таких металлургических компаний, как POSCO C&C, Dongkuk Steel и KG Dongbu Steel.

Отметим, что антидемпинговые пошлины в размере 2,53—34,27% также коснулись некоторых китайских компаний, производящих цветные стальные листы.