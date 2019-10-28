Абакан, , 08:42 — REGNUM Хакасию не лишают районного коэффициента в размере 1,3. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в республиканском министерстве труда и социальной защиты, комментируя информацию о разработанном Минэкономразвития России проекте постановления, утверждающем новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к нему территорий.

«В Хакасии действует районный коэффициент в размере 1,3 (или 30%), введённый постановлением правительства РФ от 3 декабря 1992 года N 933 «О районном коэффициенте к заработной плате на территории Республики Хакасия». Его никто не отменяет, районный коэффициент продолжает действовать. Постановление, которое сейчас обсуждается в СМИ, Хакасии никогда не касалось», — прокомментировали в республиканском минтруде.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития России представило проект постановления правительства РФ, в котором будет утверждён новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В СМИ Хакасии обратили внимание на то, что республики в списке нет. Чтобы выяснить, лишатся ли жители Хакасии доплат, региональные СМИ направили соответствующие запросы в ведомства.

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