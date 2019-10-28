Оренбург, , 08:32 — REGNUM В Оренбургской области на 23 октября напряженность на рынке труда составила 1,12 безработных на одну вакансию. Работодатели заявили о 10 532 вакансиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минтруда региона.

С начала месяца ситуация в банке вакансий практически не изменилась. На 2 октября числилось 10 870 предложений работы, а напряженность составляла 1,13 безработных на одну вакансию. При этом напомним, что уровень официальной безработицы падал.

Спросом в сентябре-октябре пользуются врачи, медсестры, учителя, менеджеры, операторы котельной, инженеры, водители, охранники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повара, электрогазосварщики.

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