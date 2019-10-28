Оренбург, , 08:30 — REGNUM В Оренбургской области на 23 октября безработица зафиксирована на уровне 1,17% экономически активного населения. По данным минтруда региона, на учете числились 11 764 человек.

Стоит отметить, в начале октября уровень безработицы в области составлял 1,22%, а на учете в качестве безработных состояли 12 286 человек.

На 1 сентября уровень официальной безработицы составлял 1,3%. Уровень выше среднеобластного значения отмечался в 29 территориях Оренбуржья. Самый высокий показатель — в Светлинском районе (4,1%), самый низкий — в Саракташском районе (0,6%).