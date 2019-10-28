Нижний Новгород, , 08:20 — REGNUM В Нижегородской области одновременно с проектом бюджета на 2020 год и два плановых периода на рассмотрение Заксобрания внесён документ, после принятия которого будет приостановлено действие семи нормативных актов. Среди них — «заморозка» индексации окладов региональным и муниципальным чиновникам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке к документу отмечается, что он «разработан в целях сбалансированности областного бюджета». До 1 января 2021 года будет приостановлено «увеличение компенсации на проезд для отдельных категорий граждан до трехкратного размера стоимости единого социального проездного билета», «возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе за счет средств федерального бюджета», возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям на уплату страховой премии, которая начислена по договору сельскохозяйственного страхования (велось за счет средств федерального бюджета). Также приостановят выплату возмещений затрат на развитие мясного скотоводства.

Под приостановку попало и «увеличение (индексации) размеров ежемесячного денежного вознаграждения по государственным должностям Нижегородской области и размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Нижегородской области, размеров ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям Нижегородской области и размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих Нижегородской области». Помимо этого, в следующем году не планируется компенсировать госслужащим полную или частичную стоимость путевки на санаторно-курортное лечение.

«Принятие представленного законопроекта направлено на обеспечение сбалансированности областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в условиях жёстких бюджетных ограничений», — заявляется в документе, который пока не принят.

Напомним, по данным Росстата, на конец 2018 года в области было 8988 гражданских служащих территориальных органов федеральных органов власти, 3166 служащих органов власти региона и 7534 муниципальных служащих. Зарплаты варьировались от 39 167 до 58 912 рублей. При этом в 2018 году относительно итогов 2017 года рост зарплат у нижегородских чиновников составлял в зависимости от сегмента от 5 до 7%.