Москва, , 08:20 — REGNUM Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей. Об этом газета «Известия» сообщает со ссылкой на приказ госкомпании «Автодор», которая управляет платными трассами в стране.

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Отмечается, что стоимость будет варьироваться и зависеть от дня недели, а также от наличия устройства, позволяющее оплатить проезд без остановки — транспондера. Так, тариф на поездку от Москвы до Санкт-Петербурга для грузовых автомобилей составит 2780 рублей, для автобусов — 3980 рублей.

При этом добраться из Москвы до Твери в выходные дни можно будет за 870 рублей, а из Твери до Санкт-Петербурга — за 1150 рублей, если платить наличными. А вот цены на проезд по Тверской, Новгородской и Ленинградской областям от времени зависеть не будут. Водители легкового автотранспорта должны будут заплатить за проезд с 543 по 646 километр трассы 280 рублей или 224 рублей с транспондером.

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Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость высокоскоростной автомагистрали, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, составит 669 км. Она пройдёт от МКАД до примыкания к КАД Санкт-Петербурга. В начале сентября состоялась церемония открытия нового участка трассы М-11, соединившего Новгородскую область с Ленинградской. Запуск движения по всем участкам трассы запланирован на вторую половину ноября. Исключение составит обход Твери, сдача которого намечена на 2020 год. Добавим, что время проезда сократится с десяти до семи часов.