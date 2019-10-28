Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 25 октября завершились ростом на уровне 61,95 (+0,81%) Недельный рост составил 4,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддержка для нефтяного рынка исходила от сокращения запасов нефти в США, а также возможных действий со стороны ОПЕК и ее союзников, направленных на сдерживание цены от падения.

США и Китай близки к финальной фазе переговоров для заключения торгового соглашения. Новостной фон неплохой. Омрачает картину слабая экономическая статистика в США, которая усиливает беспокойство по поводу ослабления спроса на нефть.

Согласно представленным данным компании Baker Hughes, за неделю до 25 октября, количество нефтяных установок сократилось на 17 единиц, до 696 шт., количество газовых установок — на четыре единицы, до 133 шт. Общее количество установок сократилось на 21 единицу, до 830 шт.

Сегодня, 28 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Цена повышается неохотно. Продавцы сдерживают её лимитными ордерами на продажу. Покупателям недостаточно драйверов для восстановления до $66,60. Баррель Brent стоит $61,84. Технический анализ показывает, что новый рост цены стоит ожидать от уровня $60,55.

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