Южно-Сахалинск, , 06:26 — REGNUM Официальный документ о том, что люди являются предпенсионерами, получили за 9 месяцев 2019 года 1256 жителей Сахалина и Курил, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новым для России статусом обзавелись женщины 1969 — 1973 годов рождения и мужчины 1964 — 1968 годов.

Предпенсионеры на Сахалине пользуются различными мерами социальной поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в РФ вступил в силу новый закон о введении налоговых льгот для граждан предпенсионного возраста. Такой возраст наступает за 5 лет до выхода на пенсию.