Чита, , 06:14 — REGNUM Земледельцы Забайкальского края получили более чем скромные результаты по итогам аграрного сезона 2019 года. Согласно официальным данным регионального минсельхоза, посевы на 40 тысячах гектаров пришлось списать, как уничтоженные засухой.

Всего собрано 105 тысяч тонн зерна и 12 тысяч тонн рапса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во время степных пожаров, возникших в Забайкалье весной 2019 года, в огне сгорело 10 636 тонн сена, 490 тонн зерна, 18 тракторов, два автомобиля, 35 единиц техники, 11 электростанций и 424 кубометра древесины.

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