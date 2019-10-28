Петропавловск-Камчатский, , 06:15 — REGNUM Власти Камчатки подтвердили, что бюджет региона на плановый период 2020 — 2022 годов сохранит социальную направленность, подчеркнув, что это является принципиальной позицией губернатора Владимира Илюхина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жителям Камчатки обещано, что расходы на здравоохранение вырастут на четверть, на 10,7% увеличатся расходы на образование, на 4% — на культуру и социальную политику. Чиновники также пообещали продолжить работу по субсидированию коммунальных тарифов, пассажирских перевозок. В частности, на субсидирование пассажирских перевозок направят около 845 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка находится в затяжной депрессии, с начала 2018 года там не утихают акции протеста против деятельности губернатора Камчатки Владимира Илюхина, непомерных зарплат и пенсий чиновников на фоне обнищания народа. Неудачным маневром назвали СМИ и камчатцы попытку Илюхина свалить всю ответственность на новую фигуру в правительстве — председателя правительства. В итоге может получиться, что всю вину за депрессивное состояние региона возложат на нового управленца, а Илюхин останется не при чем.