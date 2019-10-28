Якутск, , 05:50 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали соглашение о софинансировании завершения строительства нескольких домов в республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы главы и правительства Якутии, в результате заключенного соглашения, все пострадавшие дольщики в течении двух лет получат жильё. В Якутии в Едином реестре проблемных объектов числятся 15 домов.

«Республика стала одним из первых регионов, с которой подписано такое соглашение. Средства, направленные через механизмы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе»,— пояснил Айсен Николаев.

По словам Олега Говоруна, решение Наблюдательного совета Фонда по определению механизмов восстановления прав граждан, первых четырёх домов будет принято уже в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутский Фонд по защите прав дольщиков официально зарегистрировался в Министерстве юстиции РФ и получил свидетельство.