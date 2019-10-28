Борзя, Забайкальский край, , 05:36 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о выделении средств детском саду №126 города Борзи на замену окон. Как пояснили сегодня, 28 октября, в пресс-службе забайкальского губернатора, деньги (более 5,4 миллиона рублей) выделены из резервного фонда региона.

Детский сад в Борзе Правительство Забайкальского края

Старые окна детского сада в Борзе Правительство Забайкальского края

Известно, что зданию детского сада №126 в Борзе уже более 30 лет. О том, что из-за износа оконных рам 120 детей находятся в ненадлежащих условиях забайкальскому губернатору сообщили родители во время его рабочей поездки в город.

«В здании произвели замену отопительных систем, но в комнатах прохладно, потому что окна старые. Так как наш район степной, очень часто дуют ветра. Из-за износа оконных рам в корпус залетает песок, в помещениях становится холодно. Мы стали закрывать окна пленкой, а этого нельзя делать по технике пожарной безопасности. Получили предупреждение, что если не будет решена проблема, учреждение закроют», — сказала заведующая детским садом Ольга Волкова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатором Забайкалья Александр Осипов стал осенью 2019 года, получив самую большую в России поддержку избирателей — почти 90 процентов.